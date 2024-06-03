В Петербурге задержан военнослужащий после пьяной стрельбы на Маршала Жукова

Жители дома 34, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова накануне вечером были напуганы звуками автоматных очередей. Наиболее бдительная женщина позвонила в полицию, и уже через 20 минут предполагаемый стрелок был задержан.



Как стало известно «Фонтанке», в руки полиции попал 25-летний военнослужащий. Во второй день лета он выпил и решил отсалютовать из охолощенного ППШ. Для этого он вышел из дома, взяв с собой оружие, сделал несколько выстрелов в воздух и вернулся в квартиру. Скоро, впрочем, снова вышел, но уже с пустыми руками. Тут-то его и задержали.

