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    В Петербурге задержан военнослужащий после пьяной стрельбы на Маршала Жукова

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    Жители дома 34, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова накануне вечером были напуганы звуками автоматных очередей. Наиболее бдительная женщина позвонила в полицию, и уже через 20 минут предполагаемый стрелок был задержан.

    Как стало известно «Фонтанке», в руки полиции попал 25-летний военнослужащий. Во второй день лета он выпил и решил отсалютовать из охолощенного ППШ. Для этого он вышел из дома, взяв с собой оружие, сделал несколько выстрелов в воздух и вернулся в квартиру. Скоро, впрочем, снова вышел, но уже с пустыми руками. Тут-то его и задержали.

    На молодого человека составили административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее хулиган был судим за умышленное повреждение имущества, кражу, угрозу убийством, причинение легкого вреда здоровью. Трижды суд давал фигуранту условный срок.

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