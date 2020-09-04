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04.09.2020 18:40
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Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию

Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии, попросила ООН направить в страну наблюдательную миссию.

«Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы против протестующих в Беларуси. Предлагаем провести чрезвычайное заседание Совета по правам человека ООН по Беларуси. Призываем ООН немедленно отправить в Беларусь международную наблюдательную миссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте», — заявила Тихановская (цитата по «Медузе») 4 сентября во время дистанционного выступления в Совете безопасности ООН, куда её пригласила Эстония.

Политик призвала ввести санкции против тех, кто, по её словам, участвовал в фальсификациях на президентских выборах и в «преступлениях против человечности» при разгоне протестов.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. Через два дня после голосования стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. Позже Тихановская заявила, что не будет принимать участие в новых президентских выборах.

Массовые акции протеста проходят в Минске со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Белорусские предприятия устраивали забастовки, после чего Лукашенко предложил закрывать заводы на замок, если они не хотят работать.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
И комментарии превращаются, превращаются, превращаются в слет "Все мы из ларца - одинаковы с лица".
USSR_forever
Лучше бы миротворцев ввели бы. Они обычно на страже порядка стоят и защищают мирное население.
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