Тихановская попросила ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. Через два дня после голосования стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. Позже Тихановская заявила, что не будет принимать участие в новых президентских выборах.



Массовые акции протеста проходят в Минске со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Белорусские предприятия устраивали забастовки, после чего Лукашенко предложил закрывать заводы на замок, если они не хотят работать.

