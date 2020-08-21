Светлана Тихановская больше не хочет бороться за пост главы Белоруссии

сео: Светлана Тихановская отказалась участвовать в новых выборах президента Белоруссии 21 августа 2020 года

Официально проигравшая действующему президенту Белоруссии Светлана Тихановская передумала возглавлять республику. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Белсат» 21 августа.

По словам Тихановской, в случае назначения новых президентских выборов в республике выдвигать свою кандидатуру она не будет. «Я не планирую сама», - приводит ответ бывшего кандидата ТАСС.

Тихановская стала оппозиционным кандидатом после того, как её супруг Сергей, 42-летний создатель блога «Страна для жизни» из-за административного ареста не смог зарегистрировать инициативную группу, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Тогда выдвигать решили его супругу, домохозяйку Светлану Тихановскую. Несостоявшегося кандидата в президенты 29 мая задержали в Гродно.