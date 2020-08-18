«Он просит вас сделать всё, чтобы вы жили в стране для жизни». Белорусы вышли к СИЗО поздравить Сергея Тихановского с днем рождения
Демонстранты пришли к СИЗО на улице Володарского, где содержится Сергей Тихановский, чтобы поздравить с 42-летием блогера и мужа оппозиционного кандидата на президентских выборах.
«18 августа — день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались люди и кричат ему поздравления», — сообщает 18 августа издание tut.by.
Собравшиеся у здания СИЗО принесли с собой шарики и бело-красно-белые флаги. Всего поздравить блогера пришли около 200 человек. Полиция пока никак не вмешивается в акцию.
Супруга задержанного в мае блогера записала видеообращение, в котором передала слова Тихановского сторонникам. «Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы сделали всё, чтобы жить в стране для жизни», — сообщила Светлана Тихановская.
Сергей Тихановский прославился своим блогом «Страна для жизни», в котором рассказывал о Белоруссии и общался с людьми. Он попытался зарегистрировать инициативную группу, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах, однако административный арест за участие в митинге не позволил этого сделать. Тогда выдвигать решили его супругу, домохозяйку Светлану Тихановскую. 29 мая его задержали в Гродно во время пикета по сбору подписей. Оппозиция настаивает, что задержанию предшествовала провокация.