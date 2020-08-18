«Он просит вас сделать всё, чтобы вы жили в стране для жизни». Белорусы вышли к СИЗО поздравить Сергея Тихановского с днем рождения

Демонстранты пришли к СИЗО на улице Володарского, где содержится Сергей Тихановский, чтобы поздравить с 42-летием блогера и мужа оппозиционного кандидата на президентских выборах.



«18 августа — день рождения Сергея Тихановского. Сегодня ему исполняется 42 года. Эту дату Тихановский встречает в СИЗО на улице Володарского, поэтому там собрались люди и кричат ему поздравления», — сообщает 18 августа издание tut.by.



Собравшиеся у здания СИЗО принесли с собой шарики и бело-красно-белые флаги. Всего поздравить блогера пришли около 200 человек. Полиция пока никак не вмешивается в акцию.

