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22.08.2020 16:02
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Лукашенко закрывает бастующие заводы и просит «простить» силовиков. Фото с последствиями избиений он называет «постановочными»

Александр Лукашенко поручил закрыть в Белоруссии с понедельника все бастующие предприятия.

«Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо, — заявил Лукашенко на митинге в Гродно 22 августа. — Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие».

Кроме того, Лукашенко призвал протестующих против результатов выборов президента воздержаться от насилия по отношению к силовикам. «Не громите этих людей, это ваши люди, — заявил он. — Даже если они где-то ошиблись — простите им». Одновременно Лукашенко высказался о тех, кто демонстрирует следы избиений после столкновения с полицией: «Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры».

Ранее Лукашенко заявил, что волнения в Белоруссии проходят по типичному сценарию цветных революций, однако подключен и внешний фактор в виде «шевеления войск НАТО» на границе.

По данным ЦИК, победу на президентских выборах в Белоруссии 9 августа одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются акции протеста и забастовки. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.

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Комментарии (16)

Oleg_I
За эту гнусную ложь его и ненавидят.
Nerevar
Простить карателей? Ха-ха-ха-ха!!! За что простить этих карателей? За убийство штатского? За тир во дворе жилой многоэтажки, где в роли мишеней окна этой самой многоэтажки? За нападения на россиян? За избиения и унижения женщин? За атаки на автомобилистов?

Это каратели должны просить прощения и раскаиваться. Не понимаю как можно простить этих карателей, устроивших расправу над жителями Беларуси.
change_it
Читаю его перлы все эти дни и не могу отделаться от ощущения, что Лукашенко - сумасшедший. В обычном медицинском смысле. Повышенная агрессивность и фантастическая, оторванная от всякой реальности картина мира. У человека приступ шизофрении, сопровождающийся нарастающей неадекватностью, а мы о нем как о здоровом рассуждаем.
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