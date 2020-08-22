Лукашенко закрывает бастующие заводы и просит «простить» силовиков. Фото с последствиями избиений он называет «постановочными»
Александр Лукашенко поручил закрыть в Белоруссии с понедельника все бастующие предприятия.
«Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо, — заявил Лукашенко на митинге в Гродно 22 августа. — Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие».
Кроме того, Лукашенко призвал протестующих против результатов выборов президента воздержаться от насилия по отношению к силовикам. «Не громите этих людей, это ваши люди, — заявил он. — Даже если они где-то ошиблись — простите им». Одновременно Лукашенко высказался о тех, кто демонстрирует следы избиений после столкновения с полицией: «Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры».
Ранее Лукашенко заявил, что волнения в Белоруссии проходят по типичному сценарию цветных революций, однако подключен и внешний фактор в виде «шевеления войск НАТО» на границе.
По данным ЦИК, победу на президентских выборах в Белоруссии 9 августа одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются акции протеста и забастовки. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.