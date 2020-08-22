Лукашенко закрывает бастующие заводы и просит «простить» силовиков. Фото с последствиями избиений он называет «постановочными»

Александр Лукашенко поручил закрыть в Белоруссии с понедельника все бастующие предприятия.



«Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо, — заявил Лукашенко на митинге в Гродно 22 августа. — Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие».

Кроме того, Лукашенко призвал протестующих против результатов выборов президента воздержаться от насилия по отношению к силовикам. «Не громите этих людей, это ваши люди, — заявил он. — Даже если они где-то ошиблись — простите им». Одновременно Лукашенко высказался о тех, кто демонстрирует следы избиений после столкновения с полицией: «Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит, 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры».