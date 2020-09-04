Генсек НАТО: Дело Навального — вопиющее нарушение международного права и не останется без реакции

Генсек Североатлантического альянса призвал Россию рассказать ОЗХО о возможной программе производства «Новичка» в стране.



«Лидер оппозиции [в России] подвергся покушению, и это не может не иметь значения для нас. <...> НАТО осуждает применение химического оружия нервно-паралитического действия. Мы призываем Россию сотрудничать в беспристрастном международном расследовании», — заявил 4 сентября Йенс Столтенберг во время специальной пресс-конференции.



Генсек альянса отметил, что дело российского политика — это «вопиющее нарушение международного права, требующее международной реакции». При этом он не ответил на вопрос, какие меры могли бы быть взяты на вооружение.

