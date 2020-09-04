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04.09.2020 14:14
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Генсек НАТО: Дело Навального — вопиющее нарушение международного права и не останется без реакции

Генсек Североатлантического альянса призвал Россию рассказать ОЗХО о возможной программе производства «Новичка» в стране.

«Лидер оппозиции [в России] подвергся покушению, и это не может не иметь значения для нас. <...> НАТО осуждает применение химического оружия нервно-паралитического действия. Мы призываем Россию сотрудничать в беспристрастном международном расследовании», — заявил 4 сентября Йенс Столтенберг во время специальной пресс-конференции.

Генсек альянса отметил, что дело российского политика — это «вопиющее нарушение международного права, требующее международной реакции». При этом он не ответил на вопрос, какие меры могли бы быть взяты на вооружение.

Он считает, что российские власти должны раскрыть ОЗХО информацию о возможной программе производства «Новичка» в стране. Генсек НАТО также поблагодарил Германию за лечение Алексея Навального и твердую позицию.

Организация по запрещению химического оружия уже выразила озабоченность по поводу возможного отравления российского оппозиционера.

Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (17)

VF812
это какого такого международного права?)) бред сивой кобылы в летнюю ночь
Morgan96
Лидер оппозиции?! ЧТО??? Эммм... Вы серьёзно?!
А я думал, что это обычный ютуб-блоггер, а оно вишь как оказывается...
yar_5e4cc335310b6
У них, я про НАТО и ЕС , нет никаких рычагов против нынешней российской власти.
Третью мировую никто развязывать не будет.
И это печально для нас, поскольку власть бесконтрольна.
Или очень печально для всех, по скольку это напоминает 30-е годы прошлого века, которые оказались трагичны для всего земного шарика.
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