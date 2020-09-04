Генсек НАТО: Дело Навального — вопиющее нарушение международного права и не останется без реакции
Генсек Североатлантического альянса призвал Россию рассказать ОЗХО о возможной программе производства «Новичка» в стране.
«Лидер оппозиции [в России] подвергся покушению, и это не может не иметь значения для нас. <...> НАТО осуждает применение химического оружия нервно-паралитического действия. Мы призываем Россию сотрудничать в беспристрастном международном расследовании», — заявил 4 сентября Йенс Столтенберг во время специальной пресс-конференции.
Генсек альянса отметил, что дело российского политика — это «вопиющее нарушение международного права, требующее международной реакции». При этом он не ответил на вопрос, какие меры могли бы быть взяты на вооружение.
Он считает, что российские власти должны раскрыть ОЗХО информацию о возможной программе производства «Новичка» в стране. Генсек НАТО также поблагодарил Германию за лечение Алексея Навального и твердую позицию.
Организация по запрещению химического оружия уже выразила озабоченность по поводу возможного отравления российского оппозиционера.
Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.