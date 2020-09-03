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03.09.2020 21:57
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Глава евродипломатии пригрозил России санкциями за Навального

Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 3 сентября в специальном заявлении сообщил о том, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным.

"ЕС самым решительным образом осуждает покушение <...> и призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", — отмечается в сообщении.

"Это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования", -заявил он..

Боррель подчеркнул, что европейские государства продолжат "пристально следить" за ситуацией.

Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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