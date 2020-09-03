Глава евродипломатии пригрозил России санкциями за Навального

Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 3 сентября в специальном заявлении сообщил о том, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным.

"ЕС самым решительным образом осуждает покушение <...> и призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", — отмечается в сообщении.

"Это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования", -заявил он..

