Глава евродипломатии пригрозил России санкциями за Навального

Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 3 сентября в специальном заявлении сообщил о том, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным.
Russia must fully cooperate with @OPCW to ensure impartial international investigation into attempted assassination of Alexei Navalny @navalny. https://t.co/GfwcGeqkhL— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 3, 2020
"ЕС самым решительным образом осуждает покушение <...> и призывает Россию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", — отмечается в сообщении.
"Это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования", -заявил он..
Боррель подчеркнул, что европейские государства продолжат "пристально следить" за ситуацией.
Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.