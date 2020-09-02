Природные пожары в Ростовской области добрались до жилых домов. На пепелище нашли тела двух человек
Тела двух человек нашли на месте природных пожаров в двух районах Ростовской области. Об этом вечером 2 сентября сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
По предварительной информации, тело 85-летней женщины обнаружили в частном доме, расположенном в поселке при станции Замчалово Красносулинского района. Костные останки человека также найдены на территории хутора Заливной Тацинского района.
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось минувшим днем, спасатели борются с пожарами в четырех районах Ростовской области. Поддержку им оказывают с воздуха, для этого привлекли вертолет Ми-8. Жителей отдельных населенных пунктов пришлось эвакуировать в более безопасное место.
Неделю назад пожарным удалось остановить распространение огня вдоль Черноморского побережья. Горели лесная подстилка, а затем и реликтовые леса, в том числе, входящие в заповедник «Утриш» в Анапском районе Краснодарского края. На тушение пожаров ушло несколько дней. О пострадавших и погибших не сообщалось.