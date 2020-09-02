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02.09.2020 22:44
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Природные пожары в Ростовской области добрались до жилых домов. На пепелище нашли тела двух человек

Тела двух человек нашли на месте природных пожаров в двух районах Ростовской области. Об этом вечером 2 сентября сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

По предварительной информации, тело 85-летней женщины обнаружили в частном доме, расположенном в поселке при станции Замчалово Красносулинского района. Костные останки человека также найдены на территории хутора Заливной Тацинского района.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось минувшим днем, спасатели борются с пожарами в четырех районах Ростовской области. Поддержку им оказывают с воздуха, для этого привлекли вертолет Ми-8. Жителей отдельных населенных пунктов пришлось эвакуировать в более безопасное место.

Неделю назад пожарным удалось остановить распространение огня вдоль Черноморского побережья. Горели лесная подстилка, а затем и реликтовые леса, в том числе, входящие в заповедник «Утриш» в Анапском районе Краснодарского края. На тушение пожаров ушло несколько дней. О пострадавших и погибших не сообщалось.

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Комментарии (2)

Александр Смуров
Человек выделился из животного мира способностью добыть, хранить и управлять огнём. В ряде мест видимо это выделение ещё не завершилось.
Агроном аэродрома
Нужно потерпеть! Вот БЕ-200 из ТурцЫи вернутся и сразу всё потушат!
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