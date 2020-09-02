Спасатели Краснодарского края снова отправились на тушение лесных пожаров. На этот раз их помощь понадобилась в Ростовской области. Об этом 2 сентября сообщает МЧС России. Ролики с места событий местные жители публикуют в Сети.



«На территории Ростовской области пожарные борются с возгораниями одновременно в четырех районах — в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.



В МЧС России добавили, что к тушению пожаров привлекли вертолет Ми-8. Ситуацию контролируют развернутые в районах оперативные штабы. По предварительной информации, пострадавших нет.