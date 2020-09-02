Юг России снова в огне. После «Утриша» лесные пожары тушат в Ростовской области
Спасатели Краснодарского края снова отправились на тушение лесных пожаров. На этот раз их помощь понадобилась в Ростовской области. Об этом 2 сентября сообщает МЧС России. Ролики с места событий местные жители публикуют в Сети.
«На территории Ростовской области пожарные борются с возгораниями одновременно в четырех районах — в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В МЧС России добавили, что к тушению пожаров привлекли вертолет Ми-8. Ситуацию контролируют развернутые в районах оперативные штабы. По предварительной информации, пострадавших нет.
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20 дач сгорели в Ростовской области - лесной пожар перекинулся на дачный посёлок в Белокалитвинском районе. По информации спасателей, лесной пожар площадью порядка 2 га зафиксирован вблизи хутора Богатов, это Белокалитвинский район. Огонь перекинулся на территорию СНТ «Пионер» и уже затронул два десятка дач, добавили спасатели. К тушению привлечен вертолёт Ми-8. На поверхности возгорание пытаются ликвидировать силами восьми машин и 26 огнеборцев. #леснойпожар #мчс #пожар
ТАСС со ссылкой на ведомство также сообщает, что возгорания связывают с установившейся жаркой и ветреной погодой на территории Ростовской области, а также с несоблюдением пожарной безопасности. По данным агентства, из-за сложившейся обстановки с хутора Дубы (Тарасовский район) пришлось эвакуировать около 100 человек.
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После первого поста в соц сети, мне позвонил 5й катанал. 🆘спасибо! я еще ищу очевидцев, которые смогут сами себя записать на видео и рассказать про обстановку. тушат или нет. сможете? Вот такая просьба, кто сможет записать??? #пожар#дубы#митякинская#станицамитякинская#тарасовскийрайон#5йканал#ростовскаяобласть
В последнюю неделю уходящего лета лесные пожары тушили вдоль Черноморского побережья, где были определены четыре очага — в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В последнем случае огонь распространялся на территории природного заповедника «Утриш», где растут можжевеловые рощи и реликтовые леса. Туристов пришлось эвакуировать в более безопасные места. Спасателям и волонтерам удалось локализовать возгорания спустя несколько дней. Позже губернатор Краснодарского края озвучил возможные причины произошедшего, не исключив человеческий фактор.