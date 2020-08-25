Губернатор Краснодарского края назвал виновников масштабных пожаров. Их могли эвакуировать

Заповедные леса и прибрежные зоны на юге России, вероятнее всего, загорелись из-за человеческого фактора. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



По его словам, 25 августа в крае продолжают тушить пожары в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске, при этом всё это — места любителей отдыха на дикой природе.

«Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем», — цитирует губернатора «Интерфакс».