Губернатор Краснодарского края назвал виновников масштабных пожаров. Их могли эвакуировать
Заповедные леса и прибрежные зоны на юге России, вероятнее всего, загорелись из-за человеческого фактора. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, 25 августа в крае продолжают тушить пожары в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске, при этом всё это — места любителей отдыха на дикой природе.
«Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем», — цитирует губернатора «Интерфакс».
Ранее Кондратьев поручил эвакуировать туристов с Черноморского побережья.
В региональном МЧС сообщают, что остановили распространение огня в Геленджике на площади 17 га, в Новороссийске — на 16 га и под Туапсе — на 5,2 га. К тушению лесов под Анапой привлекли четыре воздушных судна МЧС, среди них самолёт Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200.
Под Анапой горит реликтовый лес в заповеднике «Утриш». В пресс-службе уточнили, что возгорание возникло в сосновом лесу на прилегающей территории, но из-за засухи огонь быстро переметнулся на растительность заповедника, где загорелись можжевельники и насаждения дуба. Под Анапой ввели ЧС, эвакуировано около тысячи туристов.
В администрации города-курорта уточняют, что огнем пройдено порядка 82 га, общий фронт составляет до 5 км, активного горения — около 3 га.