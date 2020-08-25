Российских туристов эвакуируют с черноморского побережья из-за лесных пожаров на территории Краснодарского края. Такое поручение 25 августа дал глава региона Вениамин Кондратьев.



«Держу ситуацию на личном контроле, поговорил с главами пострадавших муниципалитетов. Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации людей», — написал губернатор в своём Telegram-канале.



Как сообщает региональное управление МЧС, пожары тушат уже второй день. В настоящий момент продолжают действовать четыре очага — в Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В последнем случае огонь охватил часть территории природного заповедника «Утриш», где растут можжевеловые рощи и реликтовые леса. Площадь активного горения составляет три гектара. Сотни пожарных пытаются локализовать возгорание на земле, с воздуха им помогает авиация.