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25.08.2020 12:19
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Российских туристов эвакуируют с черноморского побережья. Юг страны охватили лесные пожары

Российских туристов эвакуируют с черноморского побережья из-за лесных пожаров на территории Краснодарского края. Такое поручение 25 августа дал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Держу ситуацию на личном контроле, поговорил с главами пострадавших муниципалитетов. Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации людей», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Как сообщает региональное управление МЧС, пожары тушат уже второй день. В настоящий момент продолжают действовать четыре очага — в Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В последнем случае огонь охватил часть территории природного заповедника «Утриш», где растут можжевеловые рощи и реликтовые леса. Площадь активного горения составляет три гектара. Сотни пожарных пытаются локализовать возгорание на земле, с воздуха им помогает авиация.

О количестве перевезённых в безопасное место отдыхающих уже отчиталась администрация города-курорта Анапы. «Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты», — говорится в сообщении.

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