Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты страны Виктор Бабарико и представители его штаба объявили о создании политической партии «Вместе». Их видеообращение опубликовано на Youtube вечером 31 августа.

Бабарико заявляет, что одной из главных задач для партии на первом этапе станет конституционная реформа. Ранее Лукашенко и сам обещал изменить основной закон страны. При этом Бабарико о создании партии говорит неуверенно, предполагая, что речь может идти и об «общественном движении».

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — говорит он.



Выступающая следом Колесникова говорит именно о создании партии и уверяет, что уже в ближайшее время будут поданы документы на ее регистрацию. «Помните, что за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет», — подчеркивают оппозиционеры.



Скорее всего, разница в подходе Бабарико и Колесниковой вызвана тем, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико записал свое обращение еще до выборов. Его задержали 18 июня, с тех пор он находится в СИЗО. Власти назвали его руководителем противоправной деятельности в Белгазпромбанке (основными акционерами являются Газпром и Газпромбанк). В Газпроме заявляли, что белорусские власти нарушают закон.