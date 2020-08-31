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31.08.2020 22:51
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Белорусская оппозиция заявила о создании партии. «За последние три месяца мы сделали больше, чем за 26 лет»

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты страны Виктор Бабарико и представители его штаба объявили о создании политической партии «Вместе». Их видеообращение опубликовано на Youtube вечером 31 августа.

Бабарико заявляет, что одной из главных задач для партии на первом этапе станет конституционная реформа. Ранее Лукашенко и сам обещал изменить основной закон страны. При этом Бабарико о создании партии говорит неуверенно, предполагая, что речь может идти и об «общественном движении».

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — говорит он.

Выступающая следом Колесникова говорит именно о создании партии и уверяет, что уже в ближайшее время будут поданы документы на ее регистрацию. «Помните, что за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет», — подчеркивают оппозиционеры.

Скорее всего, разница в подходе Бабарико и Колесниковой вызвана тем, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико записал свое обращение еще до выборов. Его задержали 18 июня, с тех пор он находится в СИЗО. Власти назвали его руководителем противоправной деятельности в Белгазпромбанке (основными акционерами являются Газпром и Газпромбанк). В Газпроме заявляли, что белорусские власти нарушают закон.

Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа — люди недовольны результатами президентских выборов. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных. Власти Латвии, куда уехала вскоре после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская, запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 представителям белорусских властей. Так же поступили Эстония и Литва. Евросоюз тоже приготовил ограничительные меры.

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Комментарии (13)

Nafanka
Ну, как говорят Уважаемые люди: "Непонятки хуже беспредела..." Ну начали хоть какое "партийное строительство", двухпартийная система уже давно есть во всём мире - ну и бодайтесь себе дальше... Дяденька, хоть и смахивает на зажиточного литовца " времён Очаковских и покоренья Крыма", произвёл приятное впечатление, хоть какая-то нить здравая проявилась, ну а тётка - какая-то противная... бббрррррр...
Mozg
Лукашеску не даст зарегестрироваться ни одной партии. Что он делает уже не один десяток лет.

Ну так ему же и хуже. А то некоторые начали было задумываться : "А вдруг он не диктатор?"
f0ntan
А где ж Тихановская?
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