Соперника Лукашенко по выборам обвиняют в даче взяток и отмывании денег
Следствие обвиняет кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взяток.
Об этом 2 июля со ссылкой на информацию из Минского городского суда пишет РИА Новости.
Обвинение по уголовной статье по делу Белгазпромбанка Виктору Бабрико предъявили 20 июня. Тогда юридические подробности не разглашались. Главного соперника Александра Лукашенко по президентским выборам в Белоруссии задержали за то, что он якобы «являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности» внутри компании.
Правоохранители беседовали с сотрудниками Белгазпромбанка, а также задержали сына Бабарико, который возглавляет инициативную группу по его выдвижению на выборы. Вечером 1 июля оперативные службы также задержали помощницу политика Елену Карагачеву.