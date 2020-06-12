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12.06.2020 20:09
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В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который ранее возглавлял конкурент Лукашенко на выборах. В «Газпроме» заявили о нарушении закона

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил о задержании 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка. Об этом 12 июня сообщает БелТА.

Глава КГК Иван Тертель пояснил, что задержания прошли в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов. Комитет «располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности», пишет государственное информагентство. Бабарико является кандидатом в президенты Белоруссии (выборы назначены на 9 августа). Следствие считает, что на базе финансового учреждения была создана преступная группа для вывода денег за границу. Изъято более 4 млн долларов и ценные бумаги еще на 500 тыс. долларов.

Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что поручил КГК проверить работу Белгазпромбанка. Он прямо не назвал имени Бабаренко, однако прозрачно на него намекнул.

«Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там… Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», — заявил Лукашенко.

Акционерами Белгазпромбанка являются российские компании «Газпром» и Газпромбанк. Там уже осудили действия белорусских властей.

«Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков», — цитирует заявление «Газпрома» РИА Новости.

Акционеры собираются «добиваться защиты своих законных интересов всеми доступными правовыми средствами и принимают меры для обеспечения финансовой стабильности банка», — добавили в «Газпроме».

Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8 % акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097 % акций.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
ворон, ворону - решил глаз выклюнуть. уихихи. Даже не знаю кого тут жалеть в данном случае.
Агроном аэродрома
Пора вводить в игру зилёных чиловечков. Или ещё рано?
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