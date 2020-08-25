Главу стачкома Минского тракторного завода не отпустили на поруки начальства. Суд дал ему 10 суток

Гендиректора Минского транспортного завода не уговорил суд сохранить свободу оппозиционеру и главе забастовочного комитета Сергею Дылевскому. Его встречу на проходной с коллегами расценили как несанкционированную акцию.



Как сообщает координационный совет белорусской оппозиции, 25 августа суд признал Дылевского виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия и в неповиновении законному распоряжению должностного лица, пишет «Интерфакс». Ему назначили 10 суток ареста.

Главу забастовочного комитета Минского тракторного завода Дылевского задержали накануне на проходной предприятия. Его адвокат утверждает, что там рабочие встречались с заместителем гендиректора. Вместе с Дылевским в автозак отправили доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову. Ковалькова и Дылевский являются членами координационного совета оппозиции, который ранее признали неконституционным.