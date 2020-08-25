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25.08.2020 13:50
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Совет оппозиции в Белоруссии признан неконституционным

Председатель Конституционного суда Белоруссии 25 августа Петр Миклашевич заявил, что создание координационного совета оппозиции неконституционно, передает информагентство «БелТА».

«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным», — заявил он.

Миклашевич добавил, что «необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности».

Протесты в Белоруссии продолжаются с дня выборов президента страны 9 августа. По данным ЦИК, победу на выборах с 80 % голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В штабе его основного соперника, единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской результаты не признали.

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

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Комментарии (5)

Piter Russo
А Кто-то ожидал другой результат?
Вячеслав Рогожин
Белорусским гражданам, нашедшим мужество выступить с протестом против беспредела - реальное уважение!
Wuhan Proletarian
Надежда Константиновна Тихановская
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