Главный дипломат Евросоюза настаивает на «прозрачном расследовании» Россией случая с Навальным

«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального», — говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.



По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.

