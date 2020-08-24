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24.08.2020 23:53
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Главный дипломат Евросоюза настаивает на «прозрачном расследовании» Россией случая с Навальным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального», — говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице «Шарите». Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.

В России, где Навального лечили первые два дня, рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ. Врачи в Берлине 24 августа заявили, что произошла интоксикация веществом из группы так называемых ингибиторов холинэстеразы, которые используются, например, при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней. Политик в коме, медики утверждают, что угрозы его жизни в настоящее время нет.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.

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Комментарии (4)

260928241
Без Лехи , расследовать ?
Nafanka
Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального
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"Кажется"? - Крестись! Дядька, ТЫ - КТО? Чай в чайнике "настаивай" - хоть "решительно", хоть НЕ "решительно"... ))) Басня дедушки Крылова "Слон и моська" - в помощь товарищу... Теперь мяч, тьфу, пациент на ЕСовском поле - вот и лечите, да глядите, не залечите... формулы веществ получите от тёти в Англии или от дяди там же в пробирке с белым порошком... )))
Ганс-Дитрих Геншер
Санкции, срачняком вводить! )
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