Главный дипломат Евросоюза настаивает на «прозрачном расследовании» Россией случая с Навальным
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
It is imperative that Russian authorities initiate an independent and transparent investigation on the poisoning of @navalny. Russian people, as well as the international community, are demanding the facts. Those responsible must be held to account https://t.co/cDmoqxMaFF— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2020
«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального», — говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.
По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.
«Виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице «Шарите». Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.
В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили.
В России, где Навального лечили первые два дня, рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ. Врачи в Берлине 24 августа заявили, что произошла интоксикация веществом из группы так называемых ингибиторов холинэстеразы, которые используются, например, при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней. Политик в коме, медики утверждают, что угрозы его жизни в настоящее время нет.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.