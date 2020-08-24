Euronews: На судне в греческом порту произошел взрыв

Взрыв произошел на судне Blue Star Horizon в порту Ираклион в Греции 24 августа 2020 года.

После взрыва на судне на острове Крит четыре человека были доставлены в больницу.

«Взрыв произошел в машинном отделении при швартовке Blue Star Horizon. Четыре члена экипажа пострадали и были доставлены в больницу Ираклиона. По имеющейся информации, как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии», — сообщает 24 августа Euronews.

Береговая охрана уже изучает произошедшее в Ираклионе. Одна из версий случившегося — это взрыв в машинном отделении.