Президент Ливана: За взрывом в Бейруте могли стоять внешние силы
Ливанский лидер Мишель Наим Аун высказал предположение, что взрыв, разрушения от которого оценили в
«Есть возможность того, что к происшествию привело вмешательство извне», — цитирует 7 августа заявление Ауна издание LBC.
По его словам, взрыв мог произойти после использования взрывного устройства. Президент подчеркнул, что это лишь одна из версий случившегося.
Он также пообещал начать восстановление города, чтобы сделать «Бейрут более красивым, чем он был раньше».
Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России