Президент Ливана: За взрывом в Бейруте могли стоять внешние силы

Ливанский лидер Мишель Наим Аун высказал предположение, что взрыв, разрушения от которого оценили в 9 % ВВП страны, мог быть осуществлен с использованием бомбы.



«Есть возможность того, что к происшествию привело вмешательство извне», — цитирует 7 августа заявление Ауна издание LBC.



По его словам, взрыв мог произойти после использования взрывного устройства. Президент подчеркнул, что это лишь одна из версий случившегося.



Он также пообещал начать восстановление города, чтобы сделать «Бейрут более красивым, чем он был раньше».

