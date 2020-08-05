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05.08.2020 00:28
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Премьер Ливана: В порту Бейрута взорвалась конфискованная селитра. СМИ сообщают, что причиной могли стать сварочные работы

В Бейруте взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Об этом 5 августа сообщил премьер-министр страны Хасан Диаб.

По его словам, селитра хранилась в течение шести лет «без принятия надлежащих мер безопасности». Местный телеканал LBCI Lebanon News уточняет со ссылкой на источники в спецслужбах, что вызвать взрыв могли сварочные работы. Сотрудники якобы решили заделать небольшое отверстие на складе, через которое могли проникнуть злоумышленники. При сварке могла произойти детонация.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По последним данным минздрава Ливана, погибли минимум 70 человек, еще более 3700 пострадали. Цифры постоянно меняются в сторону увеличения — люди до сих пор могут находиться под завалами.

Что происходит в городе после «национальной катастрофы», как назвал трагедию губернатор Бейрута, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

krasnonosov
В Африке люди голодают, а эти 11 лет держат 2700 тонн удобрений без дела на складах. Сколько могло бы картошки с огурцами вырасти.
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