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04.08.2020 21:27
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«Это национальная катастрофа». Последствия взрыва в Бейруте: больницы забиты ранеными, погибли десятки. Город выглядит как выжженная пустыня

Фото: ЕРА/ТАСС

Власти Ливана не знают точной причины взрыва в Бейруте. Как заявил 4 августа вечером глава МВД страны Мухаммед Фахми, нужно дождаться итогов расследования.

Источники местного телеканала LBCI сообщают, что взорваться мог груз нитрата натрия (селитра), конфискованный более года назад и хранившийся на складе в порту. Ранее схожую версию озвучивал министр общественной безопасности Ливана. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно, в городе продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», пострадавших так много, что в местных больницах забиты коридоры, а раненым оказывают помощь прямо на полу. Ранее сообщалось о десятерых погибших. Официальной информации пока нет, однако глава Минздрава страны Хамад Хасан говорил, что раненых «очень много». Пострадала и сотрудница российской дипмиссии.

Напомним, премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа национальным днем траура по погибшим при взрыве. «За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа», — заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд.

Фото: ЕРА/ТАСС

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Комментарии (25)

Nafanka
Самое интересное, что как в старом советском анекдоте про какую-то катастрофу начали выяснять кто и когда прислал соболезнования - кто-то через минуту после свершившегося, кто-то через 5 минут, кто-то через час, а от СССР ничего нет... Как так? Потом выяснили... Так и здесь - ещё рот никто не открыл и никого не обвинил, а Израиль уже сообщил - это НЕ мы! Главное успеть вовремя откреститься... )))
Вообще, конечно, ужОс-ужОс, но, учитывая как эти товарищи относятся к безопасности и технике безопасности - результат почти что предсказуем... Да, поди, ещё и все вокруг знали, ЧТО именно ТАМ храниться... Ну, в общем, вангую, с нас гумпомощь, хотя это и правильно - кто ещё поможет как не мы?!
Мужской Взгляд
Столицу переносить придётся.
prosto262130721
Вирусологи перековались во взрывотехников. Вот что Ф-ка животворящая делает!
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