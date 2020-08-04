«Это национальная катастрофа». Последствия взрыва в Бейруте: больницы забиты ранеными, погибли десятки. Город выглядит как выжженная пустыня
Власти Ливана не знают точной причины взрыва в Бейруте. Как заявил 4 августа вечером глава МВД страны Мухаммед Фахми, нужно дождаться итогов расследования.
Lebanon's Head of General Security says the blast was caused by a fire in a depot of highly explosive material, including Sodium nitrate, at Beirut's port. He said that material was confiscated from a ship months ago and stored there. pic.twitter.com/RCLzwF4s3P— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 4, 2020
Источники местного телеканала LBCI сообщают, что взорваться мог груз нитрата натрия (селитра), конфискованный более года назад и хранившийся на складе в порту. Ранее схожую версию озвучивал министр общественной безопасности Ливана. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно, в городе продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.
Lebanon's capital Beirut shaken by massive explosion — in pictures https://t.co/miXyTLYmAL pic.twitter.com/bHYO0gJaSD— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 4, 2020
Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», пострадавших так много, что в местных больницах забиты коридоры, а раненым оказывают помощь прямо на полу. Ранее сообщалось о десятерых погибших. Официальной информации пока нет, однако глава Минздрава страны Хамад Хасан говорил, что раненых «очень много». Пострадала и сотрудница российской дипмиссии.
Beirut port after explosion.— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020
Fully destroyed. Too much bodies to count. #beirutexplosion @akhbar pic.twitter.com/TYMVx0WZVo
Напомним, премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа национальным днем траура по погибшим при взрыве. «За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа», — заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд.
UPDATE : Aftermath of a massive explosion in #Beirut. pic.twitter.com/LjyonCNOXp— Global Report (@GlobalReportint) August 4, 2020