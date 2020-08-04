Nafanka 05 Авг 2020 в 00:33 05 Авг 2020 в 00:33

Самое интересное, что как в старом советском анекдоте про какую-то катастрофу начали выяснять кто и когда прислал соболезнования - кто-то через минуту после свершившегося, кто-то через 5 минут, кто-то через час, а от СССР ничего нет... Как так? Потом выяснили... Так и здесь - ещё рот никто не открыл и никого не обвинил, а Израиль уже сообщил - это НЕ мы! Главное успеть вовремя откреститься... )))

Вообще, конечно, ужОс-ужОс, но, учитывая как эти товарищи относятся к безопасности и технике безопасности - результат почти что предсказуем... Да, поди, ещё и все вокруг знали, ЧТО именно ТАМ храниться... Ну, в общем, вангую, с нас гумпомощь, хотя это и правильно - кто ещё поможет как не мы?!