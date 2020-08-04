При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница посольства России
Материальный урон нанесен зданию посольства РФ в Ливане в результате мощного взрыва в районе морского порта Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника диппредставительства Вячеслава Максудова.
«Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания», - сказал он. По словам дипломата, в результате последствий взрыва пострадала одна сотрудница, ей оказана медицинская помощь.
В комментарии РИА «Новости» в дипмиссии добавили, что женщина получила незначительные травмы.
Точное количество пострадавших от взрывов, прогремевших в Бейруте, пока не называется. Речь, вероятно, идёт о сотнях раненых и десятках погибших.