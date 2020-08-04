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04.08.2020 20:18
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При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница посольства России

Материальный урон нанесен зданию посольства РФ в Ливане в результате мощного взрыва в районе морского порта Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника диппредставительства Вячеслава Максудова.

«Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания», - сказал он. По словам дипломата, в результате последствий взрыва пострадала одна сотрудница, ей оказана медицинская помощь.

В комментарии РИА «Новости» в дипмиссии добавили, что женщина получила незначительные травмы.

Точное количество пострадавших от взрывов, прогремевших в Бейруте, пока не называется. Речь, вероятно, идёт о сотнях раненых и десятках погибших.

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