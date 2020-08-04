После взрыва в Бейруте в Ливане объявлен общенациональный траур

Власти Ливана объявили 5 августа днём общенационального траура после взрыва в Бейруте. Об этом заявил премьер-министр страны Хассан Дияб, сообщает телеканал Sky News Arabia.



Как пишет информагентство AlHadath со ссылкой на данные Красного креста в Twitter, в больницы доставлены сотни раненных, но ещё больше людей, получивших травмы, остаются заперты в собственных домах.

Взрыв прогремел в Бейруте 4 августа. Как сообщалось ранее, он произошёл в ангаре с пиротехникой, который расположен на территории склада возле портового зернохранилища. Позже власти опровергли информацию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. Некоторыми СМИ также была озвучена версия об ракетном ударе со стороны Израиля, но там свою причастность к инциденту опровергли.