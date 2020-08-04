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04.08.2020 21:03
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После взрыва в Бейруте в Ливане объявлен общенациональный траур

Власти Ливана объявили 5 августа днём общенационального траура после взрыва в Бейруте. Об этом заявил премьер-министр страны Хассан Дияб, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как пишет информагентство AlHadath со ссылкой на данные Красного креста в Twitter, в больницы доставлены сотни раненных, но ещё больше людей, получивших травмы, остаются заперты в собственных домах.

Взрыв прогремел в Бейруте 4 августа. Как сообщалось ранее, он произошёл в ангаре с пиротехникой, который расположен на территории склада возле портового зернохранилища. Позже власти опровергли информацию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. Некоторыми СМИ также была озвучена версия об ракетном ударе со стороны Израиля, но там свою причастность к инциденту опровергли.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Быстро, однако. Или всё было запланировано заранее?
krasnonosov
А что говорят сирийцы? Помнится эти ... с гранатой уже подвергали ракетной атаке из российской системы ПВО гору на Кипре. Поговаривают, что их ракета так и осталась лежать на той горе.
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