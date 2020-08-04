Власти Ливана опровергли информацию о взрыве пиротехники. Израиль заявил о своей непричастности к инциденту в Бейруте

Власти Бейрута опровергли информацию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. Об этом 4 августа сообщает РИА «Новости».



«То, что случилось, — это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время», — заявил глава службы общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, которого цитирует издание.

РИА «Новости» со ссылкой на телеканал кнессета также пишет, что Израиль заявил о своей непричастности к взрыву в Бейруте. Ранее телеканал Al Hadath привёл версию, согласно которой по городу был нанесён ракетный удар. По его информации, атака была произведена ВВС Израиля, а её целью якобы мог стать склад радикального движения «Хезболлах».