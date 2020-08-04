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04.08.2020 20:38
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Власти Ливана опровергли информацию о взрыве пиротехники. Израиль заявил о своей непричастности к инциденту в Бейруте

Власти Бейрута опровергли информацию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. Об этом 4 августа сообщает РИА «Новости».

«То, что случилось, — это не взрыв пиротехники, а другие способные сдетонировать вещества, которые хранились долгое время», — заявил глава службы общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, которого цитирует издание.

РИА «Новости» со ссылкой на телеканал кнессета также пишет, что Израиль заявил о своей непричастности к взрыву в Бейруте. Ранее телеканал Al Hadath привёл версию, согласно которой по городу был нанесён ракетный удар. По его информации, атака была произведена ВВС Израиля, а её целью якобы мог стать склад радикального движения «Хезболлах».

Как ранее писала «Фонтанка», в результате взрыва, прогремевшего в ливанской столице, пострадали сотни человек, подтверждена смерть первых десяти погибших. Изначально сообщалось, что инцидент произошёл в ангаре с пиротехникой, который расположен на территории склада возле портового зернохранилища. Губернатор Бейрута сравнил случившиеся с событиями в Хиросиме и Нагасаки. На фоне поступающей информации о взрыве в стране наблюдаются перебои с интернет-связью.

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Комментарии (6)

alexadmin
Ну вообще симпотматично, что Израиль отчитывается о непричастности наравне с террористическими организациями.
W Bons
таки что я вам скажу , слушайте сюда - нужно больше хорошей пиротехники
Oleg_I
В Северодвинске наверно так же было? Жаль, никто на ТикТок не выложил
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