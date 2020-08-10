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10.08.2020 17:51
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Правительство Ливана ушло в отставку после взрыва

Министры правительства Ливана покинули занимаемые места после произошедшего 4 августа взрыва.

«Отставки министров в Ливане продолжились в понедельник после взрыва, потрясшего Бейрут шесть дней назад. Правительство ушло в отставку», — сообщает 10 августа LBC.

Свои места сегодня покинули министр юстиции Мари Клод Наджем, а за ней последовали другие политики. Накануне сразу несколько министров сложили полномочия на фоне массовых протестов.

Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию.

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Комментарии (3)

BrotherRabbit
А как же "коней на переправе не меняют"? Это же так не возможно: взяли и ушли в отставку. А переправа? Пропадет же страна.
kоt-obormot
Оказывается даже там есть у людей совесть - в отличии...
Barmaley_5e4d0211d3423
"Министры падают как бутерброды: обычно лицом в грязь"
(с)
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