Правительство Ливана ушло в отставку после взрыва

Министры правительства Ливана покинули занимаемые места после произошедшего 4 августа взрыва.



«Отставки министров в Ливане продолжились в понедельник после взрыва, потрясшего Бейрут шесть дней назад. Правительство ушло в отставку», — сообщает 10 августа LBC.



Свои места сегодня покинули министр юстиции Мари Клод Наджем, а за ней последовали другие политики. Накануне сразу несколько министров сложили полномочия на фоне массовых протестов.



Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию.

