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08.08.2020 20:03
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Премьер Ливана заявил, что взрыв в Бейруте произошел из-за коррупции. Кризис вылился в захват протестующими министерств, готовятся досрочные выборы

Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции. Об этом заявил премьер-министр Ливии Хасан Диаб, передает 8 августа РИА Новости.

Диаб уточнил, что выход из кризиса видит в досрочных парламентских выборах. Тем временем митингующие, которые сегодня заполонили улицы разрушенного города, продолжают захватывать здания министерств. Вслед за МИДом они зашли в министерство экономики. По данным местных СМИ, бороться с протестующими призвана армия, на улицах уже начали применять боевое оружие. Пострадали, по последним данным, более 150 митингующих, один силовик погиб. «Информации о российских гражданах, пострадавших в ходе столкновений в Бейруте, нет», — сообщил РБК советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.

В антиправительственном митинге, по разным оценкам, принимают участие от 5 до 15 тысяч человек. Ранее сообщалось о столкновениях с силовиками — протестующие забрасывают полицейских камнями, те в ответ применили слезоточивый газ.

Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.

Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, — 89 %. В реальности местные жители говорят о куда большем повышении цен на все товары в стране.

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Комментарии (8)

Елена Козюкова
Как страшно в Ливане из-за коррупции,а у нас просто пересаживают со стула на стул и воруют миллиардами.А все деньги как-бы изъятые пропадают в неизвестном направлении.
Modest_5e4ce41f7533b
Ну и откуда эту цветную революцию завезли?
261254291
Надо избрать Фургала президентом Ливана, а Бейрут переименовать в Нью Хабаровск, все сразу наладится.
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