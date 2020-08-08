Премьер Ливана заявил, что взрыв в Бейруте произошел из-за коррупции. Кризис вылился в захват протестующими министерств, готовятся досрочные выборы
Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции. Об этом заявил премьер-министр Ливии Хасан Диаб, передает 8 августа РИА Новости.
Диаб уточнил, что выход из кризиса видит в досрочных парламентских выборах. Тем временем митингующие, которые сегодня заполонили улицы разрушенного города, продолжают захватывать здания министерств. Вслед за МИДом они зашли в министерство экономики. По данным местных СМИ, бороться с протестующими призвана армия, на улицах уже начали применять боевое оружие. Пострадали, по последним данным, более 150 митингующих, один силовик погиб. «Информации о российских гражданах, пострадавших в ходе столкновений в Бейруте, нет», — сообщил РБК советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.
AHORA | Cientos de libaneses que durante el día limpiaban las calles de escombros se dirigen a la plaza de los mártires de #Beirut a pedir la dimision del Gobierno. 3 diputados han dimitido hoy. Hasta ahora 2 ministerios en llamas. La policía intenta dispersar a los manifestantes pic.twitter.com/EHQ9rFs7fH— PIENSAPRENSA 220,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) August 8, 2020
Big crowds don’t look like they’re going anywhere for the time being #Beirut pic.twitter.com/0NCQFMMRwh— Sharif Kouddous (@sharifkouddous) August 8, 2020
В антиправительственном митинге, по разным оценкам, принимают участие от 5 до 15 тысяч человек. Ранее сообщалось о столкновениях с силовиками — протестующие забрасывают полицейских камнями, те в ответ применили слезоточивый газ.
Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.
Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, —