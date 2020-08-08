В разрушенном взрывом Бейруте полиция разгоняет пятитысячный антиправительственный митинг
В столице Ливана Бейруте 8 августа проходит многотысячный митинг. Его участники требуют отставки правительства и наказания виновных в экономических бедах разорившейся страны.
Митинг, собравший, по подсчетам иностранных СМИ, более 5 тысяч человек, начинался как акция памяти жертв трагедии 4 августа. Манифестанты прошли маршем по разрушенному городу от эпицентра взрыва в порту к площади перед национальным парламентом.
Уже на площади участники митинга начали скандировать антиправительственные лозунги и бросать булыжниками и кусками битого бетона в полицейских. В ответ те применили слезоточивый газ. В ходе многочисленных потасовок были ранены до 60 человек, 14 из них доставили в местные больницы, и без того переполненные пострадавшими 4 августа.
Scene in downtown Beirut's Martyr's Square. Lots of angry people, lots of tear gas. #BeirutExplosion pic.twitter.com/meB2eGc9Bh— Abby Sewell (@sewella) August 8, 2020
Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.
Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, —