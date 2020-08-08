В столице Ливана Бейруте 8 августа проходит многотысячный митинг. Его участники требуют отставки правительства и наказания виновных в экономических бедах разорившейся страны.



Митинг, собравший, по подсчетам иностранных СМИ, более 5 тысяч человек, начинался как акция памяти жертв трагедии 4 августа. Манифестанты прошли маршем по разрушенному городу от эпицентра взрыва в порту к площади перед национальным парламентом.



Уже на площади участники митинга начали скандировать антиправительственные лозунги и бросать булыжниками и кусками битого бетона в полицейских. В ответ те применили слезоточивый газ. В ходе многочисленных потасовок были ранены до 60 человек, 14 из них доставили в местные больницы, и без того переполненные пострадавшими 4 августа.