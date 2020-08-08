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08.08.2020 19:28
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«Столица революции». В здание МИД в Бейруте вслед за протестующими заходят военные

В здание министерства иностранных дел Ливана, ранее занятое протестующими, ввели войска. Об этом 8 августа сообщает местный телеканал Al-Jadeed.

По данным издания, военнослужащие начали использовать боевое оружие, ранены несколько сотен человек. Протестующие, ворвавшиеся в здание МИД, шли с плакатами «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».

В местном отделении Красного Креста ранее сообщали, что пострадали уже более 100 человек, 22 были госпитализированы.

В антиправительственном митинге принимают участие более 5 тысяч человек. Ранее сообщалось о столкновениях с силовиками — протестующие забрасывают полицейских камнями, те в ответ применили слезоточивый газ.

Мощнейший взрыв, разрушивший значительную часть построек в Бейруте, стал толчком к эскалации антиправительственных выступлений, не прекращающихся с прошлой осени. Страна на грани банкротства, весной она объявила дефолт по евробондам на 1,2 млрд евро, что еще сильнее усугубило финансовое положение страны из-за разрыва многих финансовых связей. Общий долг страны в 1,7 раза превышает национальный ВВП.

Курс ливанского фунта — фиксированный — около 1500 за доллар. Однако в реальности обменять местную валюту по такой официальной цене невозможно. На сером рынке курс фунта в шесть раз ниже — около 9000 за доллар. Официальная инфляция в стране, по данным на июнь 2020-го, — 89 %. В реальности местные жители говорят о куда большем повышении цен на все товары в стране.

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Комментарии (1)

kagemusha
Новый сионисткий прикол штоле? Корабли рвались весь 20ё век, в Галифаксе, Тексас сити или Бомбее.
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