Нарушение произошло вечером 19 августа 2020 года. Болельщик находился на фанатском вираже — закруглении «Газпром Арены», где размещаются наиболее активные поклонники «Зенита».

К административной ответственности привлек Петроградский районный суд Петербурга болельщика футбольного клуба «Зенит» Михаила Смирнова за использование пиротехники во время матча с ЦСКА. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 24 августа, фанату придется оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и провести один год без футбола из-за запрета на посещение официальных спортивных соревнований.

Как было озвучено в суде, мужчина зажег фаер и тем самым «осуществил действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц».



На судебном заседании Смирнов вину признал, но заявил, что фаер на стадион принес не сам, а получил уже на трибуне от малознакомого болельщика.



Смирнов стал 290-м болельщиком в списке отстраненных от футбола по решению суда.



Матч «Зенит» — ЦСКА посетили больше 28 тысяч любителей футбола, что стало рекордом с начала пандемии. Фанатский вираж отметился на этой игре красочным перформансом.