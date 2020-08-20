Матч повышенной ответственности. «Зенит» восемнадцать раз победил ЦСКА

Матч против ЦСКА стал первым домашним для «Зенита» в новом сезоне. Почти 30 тысяч болельщиков увидели 19 августа супер-игру, в которой было всё: красивые голы, характер и дань уважения легенде ленинградского рок-н-ролла.

На игре в Петербурге была зафиксирована следующая явка: 28602. Понятно, что до рекорда арены, который состоялся на матче против ЦСКА в прошлом году далеко (тогда на «Газпром Арену» пришли 61 494 зрителя), но по новым временам все равно солидно. Болельщики в новом постковидном мире сидят через одного, социальная дистанция соблюдается даже на Вираже. Впрочем, в гостевом секторе болельщики ЦСКА явно не выдерживали положенные 1,5 метра.



Перемены в составе

Матч в Ростове из-за травмы спины пропускал Артем Дзюба. Пауза пошла на пользу: к игре с ЦСКА лучший игрок прошлого сезона восстановился. Уже на второй минуте форвард «Зенита» в размашистом подкате заставил соперника ошибиться с передачей: стало понятно, что Артем готов. Также в игре предыдущего тура центральный защитник Ярослав Ракицкий был удален. Три дня специалисты по тактике ломали голову - что придумает тренерский штаб петербургского клуба под встречу с принципиальным соперником. Выйдет ли молодой Данила Прохин? Команда перейдет на схему с тремя центральными защитниками? Все оказалось проще: Семак не стал ничего менять, не стал рисковать, выпуская молодого футболиста на матч повышенной ответственности, а просто поменял левоногого Ракицкого на левоногого Дугласа Сантоса. На краю обороны вышел седовласый Юрий Жирков.

История противостояния

В российском футболе команды сыграли 50 раз. 17 раз побеждали петербуржцы, 17 фиксировались ничья, 16 раз сильнее были армейцы. У гостей был шанс в 51 матче довести статистику до симметричных 17-17-17. Тем более звучало слово «реванш»: первый матч после возобновления футбола «Зенит» играл именно против ЦСКА и разобрал соперника в Москве с неприличным счетом 4:0. После той встречи у главного тренера москвичей Виктора Гончаренко поднялось давление, он подал в отставку, которая не была принята, но специалист все равно уехал на родину — в Белоруссию. После длительных выяснений отношений с руководством клуба Гончаренко все-таки вернулся к работе в ЦСКА. Трогательная деталь: перед матчем новый партнер армейского клуба — электронная аптека — предложил скидку на валидол. Выглядело это неожиданно самокритично.



Возвращение Анюкова

Этим летом Александр Анюков пропал. В мае он со второй попытки завершил карьеру футболиста: закончилась его аренда в родных самарских «Крыльях советов», ждать чемпионата, остановившегося из-за пандемии, защитник не стал. Однако к работе тренера в «Зените» не приступил. Как оказалось, Анюков взял отпуск и в конце лета все-таки перешел на тренерскую работу. Матч с ЦСКА стал первым в карьере Анюкова в тренерском штабе Семака. Вираж во втором тайме отдельно поприветствовал экс-защитника на новой должности персональным скандированием.

Цой жив

Отдельный фанатский привет улетел Виктору Робертовичу. В начале второго тайма на Вираже появился баннер со строчкой «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Это выглядело очень трогательно и по-петербуржски.

«Курск»

Август - грустный месяц. Отдали дань памяти и героям с подводной лодки. Опять же во втором тайме на Вираже появился текстовик «На земле подлодка спит. Но как далеко до земли. АПЛ «Курск».



Игра в атаке

До матча представители «Зенита» получали многочисленные призы за успехи в прошлом сезоне. Дзюба — как лучший игрок, Дзюба с Сердаром Азмуном — как лучшие бомбардиры турнира. Именно эта связка на 19 минуте оформила первый домашний гол сезона 2020-2021: Артем выиграл воздух, иранец открыл счет. Уже на 26 минуте армейцы ответили: Никола Влашич, один из лучших игроков ЦСКА последних лет, ушел от Малкома с Вячеславом Караваевым и изящным обводящим ударом со средней дистанции переиграл Михаила Кержакова в воротах «Зенита». На 69 минуте Азмун оформил первый дубль в сезон: Караваев остро прошел по правому флангу и сделал пас назад. Иранский форвард виртуозно оббежал соперника и точно пробил в ближний угол. Этот гол в итоге стал победным. К слову, последний раз дома «Зенит» проигрывал в декабре 2018 года «Рубину». После победы над ЦСКА беспроигрышная серия достигла 23 матчей.

Важные слова

После встречи Семак ответил на вопросы журналистов: «Хорошая, зрелищная игра. В первом тайме не так много моментов создавали, надо было больше бить. Начало второго тайма получилось не очень активным, но после гола хорошо действовали в обороне, создавали моменты. Анюков у нас акклиматизируется, а дальше мы его назначим главным в определенном фронте работы. Через не могу Дзюбе играть не пришлось. Были проблемы со спиной, вы знаете о них. Были, думаю, остаточные явления, которые не мешали ни тренироваться, ни играть».

