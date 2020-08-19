Матч «Зенит» - ЦСКА посетили больше 28 тысяч зрителей – это рекорд с момента начала пандемии
Матч «Зенит» - ЦСКА посетили больше 28 тысяч болельщиков 19 августа 2020 г.
Организаторы матча 2 тура чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА подвели итоги посещаемости игры, которая проходит в эти минуты на «Газпром Арене». Как объявил диктор во время второго тайма, на трибунах присутствуют 28602 человек.
28602 💙 #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/ffrcUruhcv— Газпром Арена (@gazprom_arena) August 19, 2020
Это наибольший результат с момента объявления пандемии коронавируса. 14 марта матч «Зенит» — «Урал» собрал на «Газпром Арене» почти 34 тысячи болельщиков. После этого сезон был приостановлен из-за COVID-19. В июле игры сезона 2019/20 возобновились, но первое время действовало ограничение о лимите зрителей в 10 процентов от вместимости стадиона.
В сезоне 2020 действует новые лимит в 50 процентов от вместимости.