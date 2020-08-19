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19.08.2020 21:50
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Матч «Зенит» - ЦСКА посетили больше 28 тысяч зрителей – это рекорд с момента начала пандемии

Матч «Зенит» - ЦСКА посетили больше 28 тысяч болельщиков 19 августа 2020 г.

Организаторы матча 2 тура чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА подвели итоги посещаемости игры, которая проходит в эти минуты на «Газпром Арене». Как объявил диктор во время второго тайма, на трибунах присутствуют 28602 человек.

Это наибольший результат с момента объявления пандемии коронавируса. 14 марта матч «Зенит» — «Урал» собрал на «Газпром Арене» почти 34 тысячи болельщиков. После этого сезон был приостановлен из-за COVID-19. В июле игры сезона 2019/20 возобновились, но первое время действовало ограничение о лимите зрителей в 10 процентов от вместимости стадиона.

В сезоне 2020 действует новые лимит в 50 процентов от вместимости.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
29 000 без масок-можно В Ленту без маски -нельзя. Вот и всё, что нужно знать о логике Смольного
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