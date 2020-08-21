Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под её ответственность для транспортировки в Германию, передаёт 21 августа телеграм-канал РБК.



Ещё пару часов назад врачи из омской больницы не давали добро на перевозку Алексея Навального. Хотя немецкие врачи, прибывшие в клинику, по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, сочли Навального «транспортабельным».

«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.