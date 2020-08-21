FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 18:45
2
Печать

Омские врачи заявили Навальной, что готовы передать ей мужа для транспортировки в Германию

Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под её ответственность для транспортировки в Германию, передаёт 21 августа телеграм-канал РБК.

Ещё пару часов назад врачи из омской больницы не давали добро на перевозку Алексея Навального. Хотя немецкие врачи, прибывшие в клинику, по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, сочли Навального «транспортабельным».

«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине. Основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального теперь считается нарушение обмена веществ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260551481
Господа, мы накануне грандиознейшего скандала. Следите внимательно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний