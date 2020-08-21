Омские врачи заявили Навальной, что готовы передать ей мужа для транспортировки в Германию
Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под её ответственность для транспортировки в Германию, передаёт 21 августа телеграм-канал РБК.
Ещё пару часов назад врачи из омской больницы не давали добро на перевозку Алексея Навального. Хотя немецкие врачи, прибывшие в клинику, по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, сочли Навального «транспортабельным».
«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.
Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине. Основным «рабочим диагнозом» Алексея Навального теперь считается нарушение обмена веществ.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.