Спасенный сотрудниками ФСБ «один из лидеров ополчения Донбасса» оказался малоизвестным прапорщиком ДНР

Потерпевшим по делу о попытке похищения гражданина России с целью насильственной переправки на Украину оказался 41-летний прапорщик ДНР Роман Волянюк. ФСБ называла его «одним из лидеров ополчения Донбасса».



Личность Волянюка «Фонтанке» 21 августа подтвердили собеседники, близкие к расследованию уголовного дела.



«Роман Богданович Волянюк 1979 года рождения хотел продать недвижимость в Домодедово, под этим предлогом к нему в доверие втерлись обвиняемые», — уточнили собеседники.



Волянюк присутствует в украинской базе «Миротворец» как разведчик отдела спецназначения министерства госбезопасности ДНР в звании прапорщика. Он родился в Макеевке и после 2014 года был принят в гражданство Российской Федерации.

