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21.08.2020 13:44
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Спасенный сотрудниками ФСБ «один из лидеров ополчения Донбасса» оказался малоизвестным прапорщиком ДНР

Потерпевшим по делу о попытке похищения гражданина России с целью насильственной переправки на Украину оказался 41-летний прапорщик ДНР Роман Волянюк. ФСБ называла его «одним из лидеров ополчения Донбасса».

Личность Волянюка «Фонтанке» 21 августа подтвердили собеседники, близкие к расследованию уголовного дела.

«Роман Богданович Волянюк 1979 года рождения хотел продать недвижимость в Домодедово, под этим предлогом к нему в доверие втерлись обвиняемые», — уточнили собеседники.

Волянюк присутствует в украинской базе «Миротворец» как разведчик отдела спецназначения министерства госбезопасности ДНР в звании прапорщика. Он родился в Макеевке и после 2014 года был принят в гражданство Российской Федерации.

По версии следствия, 30 июля 2020 года обвиняемые выманили Волянюка на встречу для передачи части суммы сделки по покупке его недвижимости в Домодедово. В попытке похищения с использованием электрошокера якобы участвовали 49-летняя жительница Санкт-Петербурга Оксана Капкаева и ее знакомый Максим Мищенко. Волянюк выбрался из машины похитителей и сбежал.

Оксана Капкаева имела давние бизнес-связи с Украиной. В России она выступала доверенным лицом украинского бизнесмена Владимира Шлюсавера.

По версии следствия, операцию с бюджетом 200 тысяч долларов оплатила СБУ. Украина отрицает участие в похищении. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

dragvs
Выслать всех оплаченцев да и дело с концом.
Barmaley_5e4d0211d3423
Не того взяли. Ошиблись.
RemyMartin
реэкспорт прапорщиков оказывается прибыльное дело
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