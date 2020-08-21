«Фонтанке» стали известны детали похищения ополченца ДНР в Подмосковье. Зондеркоманде было невдомек, что жертва может вывалиться из машины от удара электрошокером.

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автор фото Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС

Семеро арестованных граждан России не были завербованы Украиной, вопреки официальным сообщениям ФСБ. Несколько человек действовали вслепую, выполняя мелкие поручения. А всей полнотой замысла, похоже, обладала только петербурженка Оксана Капкаева. С Украиной у нее давние связи.

План был прост и гениален: втереться в доверие к ополченцу Донбасса (в классификации Украины — боевику и террористу), сблизиться на расстоянии вытянутой руки, ткнуть под ребро электрошокером, погрузить в машину и довезти до российско-украинской границы.

На стратегию и тактику отвели июнь-июль. Слабости в жертве прощупывались очевидные. Несмотря на «ополченский» статус, в России она не бедствовала, имея недвижимость. Отсюда и родилась легенда. Уроженец Днепропетровска, давно перебравшийся в Россию и осевший в подмосковном городе Королеве 46-летний бухгалтер Андрей Кормич исполнил роль риелтора. Ополченец выставил на продажу недвижимость в Домодедово. Кормич вышел на связь, предложил услуги в поиске покупателя. Адвокат Марина Мастинская сообщила «Фонтанке», что Кормич не был осведомлен о конечном плане похищения. Еще одно выполненное им задание — покупка двух электрошокеров. «За участие ему обещали 10 тысяч долларов, деньги не выплатили, — уточнила Мастинская. — О том, что человека собираются похищать и перевозить на Украину, он узнал в последний момент и в самом преступлении не участвовал. Его задержали в Королеве, когда он шел сдавать документы в налоговую».

Задержание Андрея Кормича у налоговой инспекции в городе Королеве, далеко от места похищения ополченца Фото: стоп-кадр оперативной съемки ФСБ

Кормича к операции подтянула, по версии следствия, его давняя знакомая — 49-летняя жительница Петербурга Оксана Капкаева. За предпринимательскую карьеру она руководила и владела десятком юрлиц. В настоящее время у нее остался единственный актив, зато соответствующий легенде. Компания «Балтинвстрой» занимается строительством.

Капкаева знакома с украинскими бизнес-кругами, выяснила «Фонтанка». В России она, например, выступала доверенным лицом строительного коммерсанта Владимира Шлюсавера, владельца компании «Хартфорд бизнес солюшн». В роли покупателя выступила сама Капкаева. Познакомилась с ополченцем и дала понять, что заинтересована в его недвижимости. На 30 июля 2020 года стороны назначили встречу для передачи части суммы сделки. ФСБ повысила статус своей контрразведоперации, назвав потерпевшего «одним из лидеров народного ополчения Донбасса». Все оказалось прозаичнее и местечковее. «Коммерсант» сообщил, что похитить пытались Романа Волянюка — малоизвестного прапорщика, служившего простым разведчиком в структурах министерства госбезопасности ДНР. Собеседники «Фонтанки» подтвердили, что продать свою недвижимость в Домодедово хотел 41-летний Роман Богданович Волянюк из донецкой Макеевки. Человек с такими данными есть в украинской базе «Миротворец» — разведчик 5-го отделения отдела спецназначения МГБ ДНР. «Фонтанка» нашла в фотоархиве донецкой милиции карточку на Романа Богдановича Волянюка, которого искали в рамках уголовного дела по 146-й статье УК Украины «Похищение человека».

Роман Богданович Волянюк, разыскивался в 2014 году донецкой милицией Фото: соцсети

Волянюк приехал на встречу на автомобиле «Мазда» с госномерами ДНР, последние символы — 9ОК. Они попали в кадры оперативной съемки, которую опубликовала ФСБ.

Волынюк приехал за деньгами на машине с донецкими номерами Фото: кадр оперативной съемки

Оксана Капкаева приехала на отцовском «Ауди» в сопровождении одного человека — Максима Мищенко. На оперативной съемке он, в красной футболке, лежит на земле. Ополченец пересел в «Ауди» за деньгами. О него разрядили электрошокер. Ополченец вывалился из салона автомобиля. Спецоперация завершилась. Из четырех оставшихся фигурантов дела «Фонтанке» удалось определить только одного. 38-летний житель Наро-Фоминска Тимур Макаров имеет небольшой опыт финансового мошенничества — он переоформлял на себя лизинговые автомобили, за что получил в 2018 году условный срок, следует из приговора Наро-Фоминского горсуда. Функции Макарова в похищении сводились к «подай-принеси». Следов еще троих фигурантов с фамилиями Пызин, Мороз и Долгов «Фонтанке» найти не удалось, в том числе криминальных. Пока ничем не подтверждается заявление ФСБ, что украинская спецслужба использовала «группу Макарова — Пызина» для подготовки к другим похищениям и убийствам.

ФСБ заявила, что акцию по изъятию Волынюка с территории России проводили спецслужбы Украины под общим руководством высокопоставленных лиц. На ее реализацию якобы выделили 200 тысяч долларов, четверть исполнителям заплатили авансом. СБУ назвала утверждение ФСБ фейком, Украина не причастна к попытке похищения. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал «Фонтанке», что при нынешней деградации служб госбезопасности на всей территории СНГ он допускает любые версии. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»