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20.08.2020 11:16
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ФСБ считает, что для похищения лидера Донбасса Украина завербовала жительницу Петербурга, супругу члена Русского географического общества

Фото: скриншот видео

«Фонтанке» 20 августа стало известно о задержании сотрудниками ФСБ жительницы Петербурга, супруги члена Русского географического общества Олега Капкаева. 49-летняя Оксана Капкаева подозревается в работе на Службу безопасности Украины.

По данным нашего издания, группа предполагаемых похитителей лидера народного ополчения Донбасса передвигалась по Москве на черном «Ауди А6», оформленном на 88-летнего отца Оксаны Капкаевой. Он живет в Колпино. Последние годы машиной пользуется женщина.

ФСБ России

Капкаева О. Д., полная тезка Оксаны Капкаевой, встречается в официальном сообщении ФСБ как соучастница приготовления к похищению активиста Донбасса и вывозу его на Украину.

Оксана Капкаева, в девичестве Степанюк, по данным «Фонтанки», является женой известного мотопутешественника, организатора многих экспедиций под эгидой Всероссийского общества охраны природы, члена Русского географического общества Олега Капкаева.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых. По версии следствия, нанятые спецслужбой Украины граждане России намеревались похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом ФСБ заявила 20 августа. Задержание, выяснила «Фонтанка», состоялось около трех недель назад.

Фото: скриншот видео
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

daisychain
А товарищ Берия был шпионом пяти иностранных разведок сразу, его никому не переплюнуть!
Его предшественники, раскрывавшие тайные шпионские сети - тоже в какой-то момент оказывались шпионами и диверсантами. Нынешным смершевцам надо про это помнить и иметь в виду.
amigo_UA
после начала событий 2014 года на донбассе россиское гражданство приняли миллион человек с украины оно и понятно что их там за граждан не считают, убивают, лишают избирательного права и т.п.
260602101
Пушилин теперь в Суд может подать за такие статьи ! Скажет Я - Лидер ДОНБАССА.... Я Я Я...
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