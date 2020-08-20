ФСБ считает, что для похищения лидера Донбасса Украина завербовала жительницу Петербурга, супругу члена Русского географического общества
«Фонтанке» 20 августа стало известно о задержании сотрудниками ФСБ жительницы Петербурга, супруги члена Русского географического общества Олега Капкаева. 49-летняя Оксана Капкаева подозревается в работе на Службу безопасности Украины.
По данным нашего издания, группа предполагаемых похитителей лидера народного ополчения Донбасса передвигалась по Москве на черном «Ауди А6», оформленном на 88-летнего отца Оксаны Капкаевой. Он живет в Колпино. Последние годы машиной пользуется женщина.
ФСБ России
Оксана Капкаева, в девичестве Степанюк, по данным «Фонтанки», является женой известного мотопутешественника, организатора многих экспедиций под эгидой Всероссийского общества охраны природы, члена Русского географического общества Олега Капкаева.
Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых. По версии следствия, нанятые спецслужбой Украины граждане России намеревались похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом ФСБ заявила 20 августа. Задержание, выяснила «Фонтанка», состоялось около трех недель назад.