Член РГО Олег Капкаев: «С задержанной сотрудниками ФСБ Капкаевой мы уже не женаты»

Мотопутешественник Олег Капкаев прокомментировал информацию «Фонтанки» о задержании его жены Оксаны Капкаевой по делу о похищении добровольца Донбасса. По словам собеседника, они разведены десятки лет, хотя женщина оставила фамилию мужа.



«Должна же быть голова: если ФСБ задержала супругу, то и супруга бы — тоже, - поделился умозаключением Олег Хамзяевич, - Брак расторгнут в 1992 году».



В 2000-х Олег Капкаев ставился на учет как индивидуальный предприниматель в Колпино, по месту жительства Оксаны Капкаевой и ее отца. «Фонтанка» нашла сведения о совместной регистрации в квартире на Тверской улице по состоянию на 2014 год. Возможно, они не были актуализированы в регистрационных базах.

