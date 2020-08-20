Член РГО Олег Капкаев: «С задержанной сотрудниками ФСБ Капкаевой мы уже не женаты»
Мотопутешественник Олег Капкаев прокомментировал информацию «Фонтанки» о задержании его жены Оксаны Капкаевой по делу о похищении добровольца Донбасса. По словам собеседника, они разведены десятки лет, хотя женщина оставила фамилию мужа.
«Должна же быть голова: если ФСБ задержала супругу, то и супруга бы — тоже, - поделился умозаключением Олег Хамзяевич, - Брак расторгнут в 1992 году».
В 2000-х Олег Капкаев ставился на учет как индивидуальный предприниматель в Колпино, по месту жительства Оксаны Капкаевой и ее отца. «Фонтанка» нашла сведения о совместной регистрации в квартире на Тверской улице по состоянию на 2014 год. Возможно, они не были актуализированы в регистрационных базах.
У ФСБ нет претензий и вопросов к Олегу Капкаеву, сообщили «Фонтанке» собеседники в петербургской штаб-квартире РГО. В уголовном деле он не будет проходить свидетелем.
По версии следствия, спецслужба Украины завербовала за 200 тысяч долларов семерых граждан России для похищения и насильственного вывоза с территории страны одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Пресненский суд арестовал фигурантов в начале августа. О задержании россиян ФСБ сообщила 20 августа. Оксана Капкаева тоже арестована. На принадлежащем ее отце автомобиле якобы передвигались похитители.
После выхода публикации Олег Капкаев сообщил «Фонтанке», что с Оксаной Капкаевой он не состоит в браке с 1992 года.