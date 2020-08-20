Украина не имеет отношения к успеху ФСБ в задержании похитителей одного из лидеров ополчения Донбасса в России
Служба безопасности Украины назвала фейком сообщение об успехе ФСБ в разоблачении зарубежной спецоперации.
«Опубликованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк говорит о том, что Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в заявлении СБУ, опубликованном 20 августа на Facebook.
Украинская спецслужба подчеркнула, что в повседневном режиме работает над задачей по привлечению к ответственности тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территориях Донецкой и Луганской областей.
По версии ФСБ, завербованные украинцами семеро граждан России пытались похитить и вывезти из страны одного из лидеров ополчения Донбасса. 30 июля они под предлогом покупки недвижимости в Подмосковье якобы пригласили жертву на смотрины, ударили в машине электрошокером, но потерпевший сумел убежать.
О задержании подозреваемых стало известно 20 августа. Под стражей они находятся с начала месяца и успели обжаловать свой арест.