Украина не имеет отношения к успеху ФСБ в задержании похитителей одного из лидеров ополчения Донбасса в России

Служба безопасности Украины назвала фейком сообщение об успехе ФСБ в разоблачении зарубежной спецоперации.



«Опубликованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк говорит о том, что Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в заявлении СБУ, опубликованном 20 августа на Facebook.



Украинская спецслужба подчеркнула, что в повседневном режиме работает над задачей по привлечению к ответственности тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территориях Донецкой и Луганской областей.

