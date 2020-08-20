FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
73.24р87.40р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.08.2020 17:39
2
Печать

Украина не имеет отношения к успеху ФСБ в задержании похитителей одного из лидеров ополчения Донбасса в России

Служба безопасности Украины назвала фейком сообщение об успехе ФСБ в разоблачении зарубежной спецоперации.

«Опубликованная информация является продолжением цепочки обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк говорит о том, что Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в заявлении СБУ, опубликованном 20 августа на Facebook.

Украинская спецслужба подчеркнула, что в повседневном режиме работает над задачей по привлечению к ответственности тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территориях Донецкой и Луганской областей.

По версии ФСБ, завербованные украинцами семеро граждан России пытались похитить и вывезти из страны одного из лидеров ополчения Донбасса. 30 июля они под предлогом покупки недвижимости в Подмосковье якобы пригласили жертву на смотрины, ударили в машине электрошокером, но потерпевший сумел убежать.

О задержании подозреваемых стало известно 20 августа. Под стражей они находятся с начала месяца и успели обжаловать свой арест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав Гольянов
Бред какой-то.
Brit
Если верить новостям с Лубянки, то явно действует израильский Моссад.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний