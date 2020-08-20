В Белоруссии неизвестные после угроз облили краской дом экс-министра культуры, поддержавшего протесты и выступившего за диалог с Россией

«Я не ночевал дома несколько дней. <...> Вчера я получил несколько угроз и предложений немедленно покинуть Беларусь. Меня «предупредили» о решении: задержать меня в жестокой форме с применением насилия. Мне даже предложили чартерный рейс в одну из стран, а также дипломатическую машину, чтобы я мог сразу покинуть Беларусь и не включаться в работу координационного совета», — рассказал Латушко.

Несмотря на угрозы, он решил войти в новый орган, о создании которого накануне объявили оппозиционеры. Он рассказал РИА Новости, что координационный совет готов к контактам с Россией. «Россия остается стратегическим партнером Белоруссии, в координационном совете оппозиции заинтересованы в хороших отношениях со всеми», — заявил Латушко.



Он пока не принял решение, как реагировать на нападение на его дом. Латушко считает, что подача заявления в милицию может быть бесполезным занятием. Экс-министр не знает, кто конкретно мог устроить нападение. Отметим, подобные атаки на оппозиционеров часто происходили ранее в России.



Минкульт Белоруссии досрочно расторг контракт директора и режиссера Купаловского театра в Минске Павла Латушко 17 августа. Руководитель организации культуры поддержал протесты, а над театром вывесили бело-красно-белый флаг. После увольнения директора артисты присоединились к забастовке, а Латушко вошел в координационный совет оппозиции.

