В Белоруссии бастуют на телевидении, заводах и в театрах. Здание Белтелерадиокомпании оградили забором
Акции протеста в Белоруссии охватили не только заводы, но и средства массовой информации и организации культуры.
«Вход в здание [белорусского телевидения] оградили забором. Но сотрудников внутрь пока пускают. Пока немногочисленная группа бастующих сотрудников стоит у забора. Бастующий режиссер Вячеслав объявил, что забастовка будет проходить ежедневно с 9 до 18 часов», — рассказало 18 августа издание tut.by.
Сотрудники БТ снова вышли на забастовку. Подъезд и подход к зданию перекрывают люди в штатском.https://t.co/zLKHn5nAAq pic.twitter.com/B1to7Px1wY— TUT.BY (@tutby) August 18, 2020
Около 20 работников белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке. Они отказываются работать до тех пор, пока не проведут перевыборы и не остановится насилие со стороны силовиков.
В митингах принимают участие и организации культуры. В Купаловском театре, руководитель которого был уволен за поддержку протестующих, проходит акция протеста. К артистам под крики «Позор!» прибыл министр культуры Юрий Бондарь.
Не прекращают бастовать и работники белорусских заводов. Сегодня митинг устроили на сахарных заводах в Жабинке и Городее.
Читатели сообщают, что сахарные заводы в Жабинке и Городее вышли на забастовку. pic.twitter.com/YEnEzoTK4B— TUT.BY (@tutby) August 18, 2020
При этом в белорусских городах готовятся мероприятия в поддержку действующей власти, куда заводчан и работников госпредприятий, по их словам, созывают под угрозой увольнения.