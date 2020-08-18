Акции протеста в Белоруссии охватили не только заводы, но и средства массовой информации и организации культуры.



«Вход в здание [белорусского телевидения] оградили забором. Но сотрудников внутрь пока пускают. Пока немногочисленная группа бастующих сотрудников стоит у забора. Бастующий режиссер Вячеслав объявил, что забастовка будет проходить ежедневно с 9 до 18 часов», — рассказало 18 августа издание tut.by.