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18.08.2020 12:08
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В Белоруссии бастуют на телевидении, заводах и в театрах. Здание Белтелерадиокомпании оградили забором

Акции протеста в Белоруссии охватили не только заводы, но и средства массовой информации и организации культуры.

«Вход в здание [белорусского телевидения] оградили забором. Но сотрудников внутрь пока пускают. Пока немногочисленная группа бастующих сотрудников стоит у забора. Бастующий режиссер Вячеслав объявил, что забастовка будет проходить ежедневно с 9 до 18 часов», — рассказало 18 августа издание tut.by.

Около 20 работников белорусского радио присоединились к общенациональной забастовке. Они отказываются работать до тех пор, пока не проведут перевыборы и не остановится насилие со стороны силовиков.

В митингах принимают участие и организации культуры. В Купаловском театре, руководитель которого был уволен за поддержку протестующих, проходит акция протеста. К артистам под крики «Позор!» прибыл министр культуры Юрий Бондарь.

Не прекращают бастовать и работники белорусских заводов. Сегодня митинг устроили на сахарных заводах в Жабинке и Городее.

При этом в белорусских городах готовятся мероприятия в поддержку действующей власти, куда заводчан и работников госпредприятий, по их словам, созывают под угрозой увольнения.

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Комментарии (17)

baddancer
Я таки не понял, гречку то бежать скупать?
Crux
Лукашенко очень хочет погромов и насильственного захвата, а белорусы вместо этого устраивают мирные митинги и забастовки.
AGP
Вроде, как уже нет насилия, а говорящие головы всё протестуют против него, требуя прекратить?
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