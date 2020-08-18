В Белоруссии заводчан и работников госпредприятий зазывают на митинг «за бацьку» под угрозой увольнения

Власти Могилева и Гомеля собираются устроить митинг в поддержку Александра Лукашенко. Принять участие в мероприятии призывают работников государственных предприятий и организаций.



«В соцсетях распространяется афиша с датой и местом проведения митинга и подписью «Не дадим развалить страну». На ней же — подписи с хештегами «За Беларусь», «Любимую не отдадим», «За бацьку», — сообщает 18 августа издание tut.by.



Митинг в поддержку действующей власти собираются провести в Могилеве и Гомеле. Работники предприятий жалуются, что их призывают посетить мероприятие. «Такие сообщения от работников «Бабушкиной крынки», «Могилевтрансмаша», Могилевского райисполкома. Обратившиеся говорят, что им грозят увольнением за отказ в участии», — пишет tut.by.

