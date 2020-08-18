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18.08.2020 10:59
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В Белоруссии заводчан и работников госпредприятий зазывают на митинг «за бацьку» под угрозой увольнения

Власти Могилева и Гомеля собираются устроить митинг в поддержку Александра Лукашенко. Принять участие в мероприятии призывают работников государственных предприятий и организаций.

«В соцсетях распространяется афиша с датой и местом проведения митинга и подписью «Не дадим развалить страну». На ней же — подписи с хештегами «За Беларусь», «Любимую не отдадим», «За бацьку», — сообщает 18 августа издание tut.by.

Митинг в поддержку действующей власти собираются провести в Могилеве и Гомеле. Работники предприятий жалуются, что их призывают посетить мероприятие. «Такие сообщения от работников «Бабушкиной крынки», «Могилевтрансмаша», Могилевского райисполкома. Обратившиеся говорят, что им грозят увольнением за отказ в участии», — пишет tut.by.

Белорусские власти уже проводили в Минске митинг в поддержку президента 16 августа. К собравшимся вышел и Александр Лукашенко. Он отметил, что не является сторонником митингов, но это не его вина, что пришлось созвать сторонников. МВД оценило число участников в 65 тысяч. В тот же день белорусская оппозиция устроила акцию протеста, на которую, по оценкам организаторов, пришло до 220 тысяч человек.

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Комментарии (20)

Владислав М
Пусть устраивают забастовку или добиваются увольнения руководства завода.
hal9000
Скоро уборочная начнется..а они все с флагами ходят..
261254291
Тупых белорусских рабочих надо просвещать.
Иначе завтра: арт - пространство "МЗКТ", бизнес - центр "МТЗ", жилой комплекс "МАЗ" .
А сами тупые рабочие отправляться мыть сортиры в Польшу и галичину.
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