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16.08.2020 17:29
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«Это крупнейшая акция протеста в истории суверенной Беларуси». Оппозиция насчитала 200 тысяч человек на марше в Минске. У Лукашенко — в несколько раз меньше

В Минске 16 августа сразу два митинга. Один прошёл на площади Независимости — в поддержку Александра Лукашенко. Число его участников власти оценили в 65 тысяч человек. Другой собрал протестующих против результатов выборов у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. Он заметно масштабнее, но оценки по размеру разнятся.

Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

Журналисты Tut.by при помощи сервиса MapChecking и фотографий с воздуха 16 августа подсчитали, сколько примерно было человек на этих двух мероприятиях. Он насчитал на провластном мероприятии 31 тысячу человек. А у оппозиции — более 220 тысяч. И это при том, что в Минске 2 млн жителей.

«Отметим, что подобные расчеты не бывают точными — при съемке с высоты данные могут завышаться или, наоборот, часть людей не учитываться, так как их не видно за деревьями и зданиями», — отметили авторы подсчета.

По оценкам издания, «это крупнейшая акция протеста в истории суверенной Беларуси».

Российское новостное агентство ТАСС, например, увидело у стелы более 100 тысяч участников.

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Комментарии (43)

Wuhan Proletarian
Остался один вопрос - неужели гордый Батька Рыгорыч пойдет в приживалки к "злейшему другу"?
alexdelovoi
Представляю, как у пыни oчкo подгорает. Радостно! ©
Ref
Первый указ оппозиции: " Распродажа госпредприяний. Дёшево"
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