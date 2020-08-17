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17.08.2020 18:12
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Минкульт Белоруссии увольняет директора Купаловского театра, поддержавшего протесты. Актеры: «Мы не сдадимся»

Минкульт Белоруссии досрочно расторг контракт директора и режиссера Купаловского театра в Минске Павла Латушко, который поддержал протесты. Об этом 17 августа сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на актеров театра.

«Мы не сдадимся. Команда поддерживает своего директора, а также приостанавливает рассмотрение заявлений об увольнении», — заявили актеры.

Над Купаловским театром во время протестов вывесили бело-красно-белый флаг «Погоня» — один из символов протеста в Белоруссии.

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Комментарии (14)

Мужской Взгляд
Лукашенко попал в цугцванг, дни его президентства походу сочтены. Директора скорее всего восстановят после смены власти в Беларуси.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... тэксссс ...... куда подевалась "неукраинка" efela, балующаяся слэнгом украинцев, любящих покидать зигу ....
.... дочитала статью про змагаров в Вики ? .... а там есть и про "Живэ Бэларусь"
kоt-obormot
ПапаКоле то - я смотрю способный товарищЪ.
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