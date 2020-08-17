Минкульт Белоруссии увольняет директора Купаловского театра, поддержавшего протесты. Актеры: «Мы не сдадимся»

Минкульт Белоруссии досрочно расторг контракт директора и режиссера Купаловского театра в Минске Павла Латушко, который поддержал протесты. Об этом 17 августа сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на актеров театра.



«Мы не сдадимся. Команда поддерживает своего директора, а также приостанавливает рассмотрение заявлений об увольнении», — заявили актеры.



Над Купаловским театром во время протестов вывесили бело-красно-белый флаг «Погоня» — один из символов протеста в Белоруссии.

