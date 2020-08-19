Акционеры «Метростроя» на годовом собрании почти не голосовали. Такого в истории компании еще не было
На годовом общем собрании акционеров «Метростроя» удалось проголосовать лишь по одному вопросу из семи. На самые главные не собрали кворума.
Как рассказали «Фонтанке» 19 августа на предприятии, к дате и времени проведения собрания необходимый кворум имелся только по одному вопросу — избрание членов ревизионной комиссии. «Остальные вопросы необходимого кворума не набрали, поэтому голосование по ним не проводилось», — сообщили в «Метрострое». Всего в повестке было семь вопросов — в частности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Кроме того, предполагалось избрание членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и утверждение аудитора.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что совет директоров не рекомендовал акционерам утверждать отчет и отчетность. На фоне проблем предприятия — разморозки банкротного процесса с ФНС и заморозки счетов — многие сочли это вотумом недоверия гендиректору Сергею Харлашкину.
Одновременно «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко начал переговоры со Смольным о создании компании-дублера, которая занималась бы строительством подземки в Петербурге. Упоминалось название «Метротрансстрой», и вскоре СТГ зарегистрировал одноименную компанию. Ее гендиректором является Константин Ерошенко, советник Харлашкина в «Метрострое». 10 августа супруга бывшего гендиректора предприятия Ольга Александрова, владеющая 13,63% в уставном капитале «Метростроя», внесла предложение о проведении внеочередного собрания акционеров. В повестку она предлагала внести прекращение полномочий Харлашкина и назначение на должность гендиректора Ерошенко. Однако это решение заблокировали представители Смольного в совете директоров «Метростроя».