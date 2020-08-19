FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 15:37
1
Печать

Акционеры «Метростроя» на годовом собрании почти не голосовали. Такого в истории компании еще не было

На годовом общем собрании акционеров «Метростроя» удалось проголосовать лишь по одному вопросу из семи. На самые главные не собрали кворума.

Как рассказали «Фонтанке» 19 августа на предприятии, к дате и времени проведения собрания необходимый кворум имелся только по одному вопросу — избрание членов ревизионной комиссии. «Остальные вопросы необходимого кворума не набрали, поэтому голосование по ним не проводилось», — сообщили в «Метрострое». Всего в повестке было семь вопросов — в частности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Кроме того, предполагалось избрание членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и утверждение аудитора.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что совет директоров не рекомендовал акционерам утверждать отчет и отчетность. На фоне проблем предприятия — разморозки банкротного процесса с ФНС и заморозки счетов — многие сочли это вотумом недоверия гендиректору Сергею Харлашкину.

Одновременно «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко начал переговоры со Смольным о создании компании-дублера, которая занималась бы строительством подземки в Петербурге. Упоминалось название «Метротрансстрой», и вскоре СТГ зарегистрировал одноименную компанию. Ее гендиректором является Константин Ерошенко, советник Харлашкина в «Метрострое». 10 августа супруга бывшего гендиректора предприятия Ольга Александрова, владеющая 13,63% в уставном капитале «Метростроя», внесла предложение о проведении внеочередного собрания акционеров. В повестку она предлагала внести прекращение полномочий Харлашкина и назначение на должность гендиректора Ерошенко. Однако это решение заблокировали представители Смольного в совете директоров «Метростроя».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260838681
Преступники решают кому достанутся бюджеты, в то время как метро никто не строит. Щит "Надежда", строивший Беговую перевезли в Москву. Новые станции будут когда-нибудь потом. Только вот жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний