Акционеры «Метростроя» на годовом собрании почти не голосовали. Такого в истории компании еще не было

На годовом общем собрании акционеров «Метростроя» удалось проголосовать лишь по одному вопросу из семи. На самые главные не собрали кворума.



Как рассказали «Фонтанке» 19 августа на предприятии, к дате и времени проведения собрания необходимый кворум имелся только по одному вопросу — избрание членов ревизионной комиссии. «Остальные вопросы необходимого кворума не набрали, поэтому голосование по ним не проводилось», — сообщили в «Метрострое». Всего в повестке было семь вопросов — в частности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Кроме того, предполагалось избрание членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и утверждение аудитора.

