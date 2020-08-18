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18.08.2020 17:20
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Суд оштрафовал ПНИ в Зеленогорске. В интернате медики работали без перчаток, а в буфете хранили сок вместе с бытовой химией

Зеленогорский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ПНИ № 1 за нарушение противоэпидемического режима и создание реальной угрозы здоровью пациентов и персонала. Решение вынесено 18 августа.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в интернат в Зеленогорске в июле. В учреждении не позаботились о наблюдении за сотрудниками, контактировавшими с больным COVID-19, их с опозданием отправляли на сдачу анализов. Также в ПНИ медицинские сотрудники работали без перчаток, в буфете соки хранили вместе с дезинфицирующими средствами, в пищеблоке не проводили дезинфекцию с привлечением специализированной организации.

Сторона защиты на судебном заседании вину юридического лица признала полностью, указав, что все нарушения устранены. Суд назначил штраф в размере 100 000 рублей.

В Петербурге вспышка коронавируса произошла в ПНИ № 10. COVID-19 подтвердился у 411 проживающих и 56 сотрудников. 76 подопечных интерната скончались в больницах.

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Комментарии (1)

Pupin
Бедные пни из Зеленогорска...
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