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06.07.2020 19:33
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В больницах Петербурга умерли 76 подопечных ПНИ, где коронавирус выявили почти у 500 человек

За три весенних месяца в больницах Петербурга скончались 76 подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) № 10. Эту информацию 6 июля «Фонтанке» подтвердил директор учреждения Иван Верёвкин.

У 38 умерших был подтвержден коронавирус. По словам Верёвкина, подавляющее большинство скончавшихся — граждане пожилого возраста.

С 25 мая в интернате не было подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в учреждении находятся 664 пациента. ПНИ рассчитан на 1000 мест.

Коронавирус подтвердился у 411 проживающих в ПНИ № 10 и у 56 сотрудников. Руководство учреждения и комитет по соцполитике считают, что COVID-19 был завезён из больниц.

© Фонтанка.Ру

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