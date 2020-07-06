В больницах Петербурга умерли 76 подопечных ПНИ, где коронавирус выявили почти у 500 человек

За три весенних месяца в больницах Петербурга скончались 76 подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) № 10. Эту информацию 6 июля «Фонтанке» подтвердил директор учреждения Иван Верёвкин.



У 38 умерших был подтвержден коронавирус. По словам Верёвкина, подавляющее большинство скончавшихся — граждане пожилого возраста.



С 25 мая в интернате не было подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в учреждении находятся 664 пациента. ПНИ рассчитан на 1000 мест.



Коронавирус подтвердился у 411 проживающих в ПНИ № 10 и у 56 сотрудников. Руководство учреждения и комитет по соцполитике считают, что COVID-19 был завезён из больниц.

