МВД запретило штрафовать за одно превышение скорости несколько раз

В Министерстве внутренних дел РФ дали разъяснение по поводу двойных штрафов за нарушение скоростного режима. Если одна камера зафиксировала превышение и мгновенной скорости, и средней, то постановление должны выписывать только одно, штрафовать дважды нельзя.
Как сообщает 18 августа «КоммерсантЪ», разъяснения МВД дали в ответе члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману, который обратился в ГИБДД после вызвавших бурные обсуждения случаев, когда водители получали несколько штрафов за фактически одно нарушение. В июле автомобилист получил два «письма счастья» после поездки по трассе М-11. Одно было за превышение в конкретный момент под камерой, а второе — средней скорости на участке между двумя камерами. Позже Минтранс Подмосковья признал сбой в программном обеспечении. А в Хабаровском крае автомобилист получил сразу три штрафа с одной камеры: один за среднюю скорость и два — за мгновенную из-за того, что система решила, будто на участке стоят два разных ограничения скорости.
«В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения», — говорится в ответе МВД.
За среднюю скорость с 2013 года штрафуют в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и других регионах. В Петербурге пилотной зоной для фиксации средней скорости стал ЗСД. Нередко такие «письма счастья» становятся предметом споров и судебных разбирательств. В 2019 году Верховный суд России отменил штраф за среднюю скорость, вынесенный в Смоленской области.