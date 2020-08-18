МВД запретило штрафовать за одно превышение скорости несколько раз

В Министерстве внутренних дел РФ дали разъяснение по поводу двойных штрафов за нарушение скоростного режима. Если одна камера зафиксировала превышение и мгновенной скорости, и средней, то постановление должны выписывать только одно, штрафовать дважды нельзя.



Как сообщает 18 августа «КоммерсантЪ», разъяснения МВД дали в ответе члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману, который обратился в ГИБДД после вызвавших бурные обсуждения случаев, когда водители получали несколько штрафов за фактически одно нарушение. В июле автомобилист получил два «письма счастья» после поездки по трассе М-11. Одно было за превышение в конкретный момент под камерой, а второе — средней скорости на участке между двумя камерами. Позже Минтранс Подмосковья признал сбой в программном обеспечении. А в Хабаровском крае автомобилист получил сразу три штрафа с одной камеры: один за среднюю скорость и два — за мгновенную из-за того, что система решила, будто на участке стоят два разных ограничения скорости.