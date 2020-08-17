Лукашенко: Мы с Путиным одного мнения о событиях в Белоруссии — «Заварушка эта — не напрасно»

Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей изложил свое видение ситуации в стране, отметив попытки внешних сил влиять на происходящее.



«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — цитирует 17 августа Александра Лукашенко БелТА.



По его словам, у людей, которых «отравили соцсетями», сложилось впечатление, что власть в республике пала. «Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — отметил на это победитель выборов.

