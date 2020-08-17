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17.08.2020 14:49
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Лукашенко: Мы с Путиным одного мнения о событиях в Белоруссии — «Заварушка эта — не напрасно»

Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей изложил свое видение ситуации в стране, отметив попытки внешних сил влиять на происходящее.

«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — цитирует 17 августа Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, у людей, которых «отравили соцсетями», сложилось впечатление, что власть в республике пала. «Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — отметил на это победитель выборов.

Встреча с заводчанами прошла у набравшего более 80 % Лукашенко напряженно, так как ему пришлось выступать под крики «Уходи» и неодобрительные возгласы. При этом список предприятий и организаций, которые присоединяются к акциям протеста, только растет. Так, бастуют уже журналисты государственного телевидения, работники аэропорта и даже два сотрудника МИД вышли на одиночные пикеты.

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Комментарии (9)

Antipode
Люди просто хотят чтобы слышали их голос, что в Белоруссии, что в России. Их не слышат. От этого страдают и интересы людей и интересы государства. Лукашенко хочет наказать изберкомы, которые манипулировали голосами в его пользу на выборах. Не пора ли обнуленному взять эту практику на вооружение, чтобы очистится от накипи лизоблюдов?
yaprotiv
собственно, обоим единомышленникам уже пора на выход
efela
После всех сегодняшних выступлений Лукашеску, думаю, что Путин сделает вид, что они вообще не знакомы.
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