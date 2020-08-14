Адвокаты: Фигуранта дела Фургала «били люди в масках», чтобы достать показания на экс-губернатора
Фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Андрея Карепова могли избивать, чтобы получить показания на Сергея Фургала. Об этом 14 августа пишет «Медуза» со ссылкой на заявление защиты Карепова.
«Били люди в масках, идентифицировать Карепов их не может. Били Карепова не в Следственном комитете, а в изоляторе и по пути следования в Следственный комитет», — цитирует издание документ.
Во ФСИН якобы утверждают, что к ним он поступил уже избитым. Из Следственного комитета Карепова доставили в НИИ Склифосовского, там у него зафиксировали травмы на виске и плече.
Андрей Карепов является одним из четверых фигурантов дела об убийствах предпринимателей, которые, по версии следствия, организовал Фургал в 2004-2005 годах. Он был арестован еще в ноябре 2019-го.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.