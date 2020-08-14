Адвокаты: Фигуранта дела Фургала «били люди в масках», чтобы достать показания на экс-губернатора

Фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Андрея Карепова могли избивать, чтобы получить показания на Сергея Фургала. Об этом 14 августа пишет «Медуза» со ссылкой на заявление защиты Карепова.



«Били люди в масках, идентифицировать Карепов их не может. Били Карепова не в Следственном комитете, а в изоляторе и по пути следования в Следственный комитет», — цитирует издание документ.



Во ФСИН якобы утверждают, что к ним он поступил уже избитым. Из Следственного комитета Карепова доставили в НИИ Склифосовского, там у него зафиксировали травмы на виске и плече.

