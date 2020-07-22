«Пока не поломаем однопартийный режим, будет Хабаровск». Жириновский рассказал о намерении Фургала уйти по собственному желанию еще до задержания

Владимир Жириновский во время выступления в Госдуме коснулся ситуации в Хабаровске, где уже несколько дней проходят митинги в поддержку задержанного экс-губернатора от ЛДПР Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств.

«Пока не поломаем однопартийный режим, будет Хабаровск. Вам это надо? И нам не надо. <...> Губернатор [Фургал] уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать?» — заявил 22 июля лидер ЛДПР.



Жириновский отметил, что народ любил Фургала, так как он с ним разговаривал. В партии также «с уважением относились» к нему за губернаторскую деятельность. При этом лидер ЛДПР посетовал, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио губернатора Михаила Дегтярева. «Все поймут, что ЛДПР тут никак не замешана», — отметил Жириновский, попросив жителей края поддержать нового назначенца.

Губернатор Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Новоиспечённый руководитель, в свою очередь, негатива будто бы не заметил и начал работу на новом посту с того, что признался хабаровчанам в любви.

