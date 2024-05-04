Президент Лаоса приедет в Москву на парад Победы и планирует заглянуть в Петербург

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прилетит в Россию, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая. Об этом 4 мая пишет ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.



«Можем сообщить о таком визите», — сказали в дипведомстве.



Как пишет РИА Новости, после мероприятий в Москве планируется, что 10 мая президент Лаоса посетит в Петербурге педагогический институт им. Герцена. Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет этого вуза.



Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.

