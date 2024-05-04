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    Президент Лаоса приедет в Москву на парад Победы и планирует заглянуть в Петербург

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    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прилетит в Россию, чтобы принять участие в параде Победы 9 мая. Об этом 4 мая пишет ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.

    «Можем сообщить о таком визите», — сказали в дипведомстве.

    Как пишет РИА Новости, после мероприятий в Москве планируется, что 10 мая президент Лаоса посетит в Петербурге педагогический институт им. Герцена. Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет этого вуза.

    Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в неформальной встрече глав СНГ и мероприятиях по случаю Дня Победы.

    Парады на День Победы, 9 мая, пройдут в 25 городах. В мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по всей стране будут задействованы примерно 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники и оружия.

    «Фонтанка» рассказала, как пройдет День Победы в Санкт-Петербурге. Зрителей ждут военный парад, показ ретро-автомобилей, концерты и многое другое.

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